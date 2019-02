Kunsttapijt met skyline van Temse siert plein voor AC De Zaat De Wase Vijverwinkel viert 25-jarig bestaan met kleurrijk initiatief JVS

27 februari 2019

10u45 0 Temse Nog tot en met vrijdag ligt er een groot bloementapijt op het plein voor AC De Zaat in Temse. Dat is het werk van De Wase Vijverwinkel, die daarmee zijn 25ste verjaardag in de kijker zet.

Een echt bloementapijt is het niet, daarvoor is het nog te vroeg. Koen Vondenbusch en zijn team van De Wase Vijverwinkel kozen voor natuurlijk gekleurde schorsen, verschillende steensoorten tot zelfs zand en zout. In het kleurrijk kunsttapijt wordt de skyline van Temse voorgesteld. Een fijne manier om de 25ste verjaardag van De Wase Vijverwinkel in de kijker te zetten. Nog tot en met vrijdag 1 maart kunnen de Temsenaren het kunstig werk bewonderen voor AC De Zaat.

De Wase Vijverwinkel, gevestigd aan de Heihoekstraat in Nieuwkerken, bouwde de voorbije jaren een grote reputatie op met het leggen van bloementapijten, op internationaal niveau. Het creëren van bloementapijten is een volwaardige kunstvorm geworden. Daarom werd deze tak van het bedrijf begin dit jaar afgesplitst en wordt die activiteit nu verder gezet onder de vlag ‘Flowers from Belgium’. “We hadden dit kunstwerk graag met bloemen gecreëerd, maar het seizoen laat dat niet toe. Daarom hebben we voor deze alternatieven gekozen. Het is heel fijn om daarmee eens op deze manier naar buiten te komen, op deze plek. Ik ben immers ook een Temsenaar”, aldus Koen Vondenbusch.

Het tapijt op het Frans Boelplein heeft een grootte van 8 bij 5 meter. Het duurde zo’n 4 uur om het aan te leggen. Het tapijt wordt vooraf geprint op een speciale doek, zodat geen krijt of verf nodig is. De print wordt dan vastgelegd met rolgazon.

Passie

Koen Vondenbusch is stichter-zaakvoerder van De Wase Vijverwinkel in Sint-Niklaas, maar woont in Temse. Zijn passie voor bloementapijten begon in 1994 met zijn eerste tapijt op de Grote Markt in Brussel. Daarna volgden onder meer Leuven, Zaventem, Gent, Genk, Sint-Niklaas en Zottegem. Meer en meer kwamen ook aanvragen uit het buitenland, van Japan, China, India, Israël en Mexico tot verscheidene Europese landen. Wat maakt een bloementapijt zo speciaal? “De snelheid waarmee zo’n kunstwerk tot stand komt, is indrukwekkend. Maar wat een tapijt zo magisch maakt, is de vergankelijkheid, de vluchtigheid... Het is er maar even en dan nooit meer.”