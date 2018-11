Krabpaal voor kat vat vuur door kortsluiting Kristof Pieters

27 november 2018

De hulpdiensten werden dinsdagmiddag rond 15.15 uur opgeroepen voor een brand in de Pieter Dierickxlaan in Temse. Bewoners van een appartementsgebouw hadden het geluid van een rookmelder opgemerkt. Toen ze poolshoogte gingen nemen zagen ze ook vlammen in het duplexappartement op de bovenste verdieping waarna ze de brandweer alarmeerden. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting waarna een katten-krabpaal deels in vlammen opging. Doordat het vuur tijdig werd opgemerkt bleef de schade gelukkig beperkt. De ziekenwagen kwam preventief even ter plaatse voor een check-up van een politieagent die rook had geïnhaleerd. Het appartement liep rookschade op en werd door de brandweer geventileerd. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.