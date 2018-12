Korfbalclub Temse viert veertigjarig bestaan JVS

13u14 0 Temse De Korfbalclub Temse, of in de volksmond gewoon ‘KC Temse’, heeft de veertigste verjaardag gevierd.

De Korfbalclub werd opgericht in 1978 door toenmalig gemeentelijk sportfunctionaris August Vanderbiest. Vandaag is de club uitgegroeid tot de grootste korfbalclub van ons land, met liefst 353 leden, 32 trainers, 17 ploegen in competitie en samen zowat 500 wedstrijden per jaar. De club behaalde al tal van regionale, nationale en zelfs Europsese kampioenstitels.

Voor de 40ste verjaardag werd de Korfbalclub ontvangen in het gemeentehuis. Burgemeester Luc De Ryck schetste de historiek van het sportleven in Temse, waarna voorzitter Peter Borghgraef uitweidde over de groei en bloei van de club. Vier leden werden gehuldigd en kregen de eretitel van ‘erelid’, omdat ze meer dan 20 jaar actief waren of nog steeds zijn: Peter Borghgraef, Annette Neirinckx, Herman Meeus en Staf Bredael.