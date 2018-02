Koppel viert zestigste huwelijksverjaardag 09 februari 2018

02u37 11

Een zestigste huwelijksverjaardag mogen vieren, het is niet velen gegeven. Jozef Van Nimmen en Monique Van Bunderen uit Steendorp zijn wél zo'n lang en gelukkig getrouwd paar. Zij mochten eerder deze maand klinken op hun zestigste huwelijksverjaardag, samen met hun twee zonen en hun dochter, twee kleinzonen, twee kleindochters en een achterkleinzoon. Jozef werd geboren in Rupelmonde op 7 juni 1935, Monique in Steendorp op 8 juni 1939. In 1958 trouwden ze in Steendorp. Willy was mecanicien, aanvankelijk op de steenbakkerij van Steendorp, later op de scheepswerf van Rupelmonde. Monique was steenbewerkster op de steenbakkerij. De jubilarissen wonen sinds 1961 in de Vlaanderenlaan.





(JVS)