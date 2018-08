Koppel viert briljanten huwelijksjubileum 28 augustus 2018

Cyriel Thierens en Maria Heyrman vierden deze maand hun briljanten huwelijksjubileum. Zij werden allebei geboren in Tielrode: Cyriel in 1930, Maria in 1932. Ze runden een landbouwbedrijf in de Ruisstraat, tevens de onderneming van Cyriels ouders. 65 jaar geleden trouwden ze ook in Tielrode. De jubilarissen hebben vier zonen, zeven kleinzonen, vijf kleindochters, drie achterkleinzonen en drie achterkleindochters. Ze wonen al heel hun leven in de Ruisstraat.





(JVS)