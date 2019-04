Koer Bonjour opent deze zomer weer de deuren JVS

17u16 0 Temse Voor het derde jaar op rij zal Koer Bonjour deze zomer in Temse de deuren openen. Dat gebeurt opnieuw op de speelplaats van basisschool De Klimroos.

Koer Bonjour was twee jaar geleden de eerste pop-up-zomerbar van Temse. Komende zomer zal de bar opnieuw van de partij zijn, van 18 juli tot en met 11 augustus, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

De zomerbar zet opnieuw de tenten op de speelplaats van bassischool De Klimroos op. “Voor het derde jaar op rij blijven wij op dezelfde locatie. Wij, en ook onze bezoekers, zijn heel tevreden over de prachtige koer”, aldus organisatoren Wim Van Braeckel, Maarten Mertens, Yannick Gils, Samuel Goossens en Hans Verbeke.

Vorige zomer kreeg de zomerbar elk weekend meer dan duizend Temsenaren over de vloer. “Het was natuurlijk prachtig weer. Ons concept blijft hetzelfde: een leuke ontmoetingsplaats aanbieden voor jong en oud. Alles zal aanwezig zijn zoals iedereen het ondertussen kent: de mooie bar, de lekkere keuken, de gezellige tent, leuke bands... We willen een vertrouwd gevoel aan de bezoekers geven en toch lichtjes vernieuwen.”

Info: www.facebook.com/koerbonjour