Kinderarmoede neemt fors toe 22 maart 2018

02u35 0 Temse De kinderarmoede in Temse is de voorbije jaren sterk gestegen, tot boven het Vlaams gemiddelde. De oppositie vraagt snel ingrepen.

De kinderarmoede is in Temse de voorbije jaren drastisch toegenomen. Eén op zes kinderen uit Temse leeft nu in armoede, meer dan het Vlaams gemiddelde. Open Vld-raadslid Heide Bauer vraagt extra inspanningen.





"In 2008 leefden nog zeven procent van de kinderen uit Temse in een kansarm gezin. In 2012 was dat al gestegen tot tien procent en volgens de laatste cijfers van Kind en Gezin gaat het nu over 16,1 procent. Eén op zes kinderen in Temse leeft dus in armoede. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 12,8 procent. Tot 2012 lag de kinderarmoede in Temse onder het Vlaams gemiddelde. Vandaag zitten we er een flink eind boven. Van een slecht rapport gesproken", stelt Bauer.





Opvallend is dat het gemiddelde inkomen per inwoner in Temse op gelijke hoogte bleef met het Vlaamse gemiddelde. "Het wordt dus hoog tijd om de verantwoordelijken binnen het OCMW, de gemeentediensten, de scholengemeenschappen en andere betrokkenen samen te brengen om tot een gecoördineerd plan van aanpak te komen om dit afschuwelijke fenomeen niet alleen een halt toe te roepen, maar vooral terug te dringen. Het beleidsplan van het OCMW moeten we dringend bijsturen om deze problematiek urgent en resultaatsgericht aan te pakken. Het terugdringen van de kinderarmoede is immers niet opgenomen als prioriteit in het beleidsplan van de CD&V-NV-A meerderheid in Temse." (JVS)