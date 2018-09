Kind dat achter ijskar aanliep buiten levensgevaar Kristof Pieters

04 september 2018

Het achtjarige jongetje dat maandagavond werd aangereden in de Eeckhoutdriesstraat in Temse is buiten levensgevaar. Dat heeft de politie van de zone Kruibeke-Temse bevestigd. Het kind stak volgens de eerste vaststellingen plots de straat over nadat hij net de ijskar had zien passeren. De bestuurster van een Opel Corsa kon het jongetje niet meer ontwijken. De 39-jarige vrouw uit Temse was met alle documenten in orde en was niet onder invloed. Er kon haar niks verweten worden. Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen maar intussen is zijn toestand dus gestabiliseerd.