Kansarmoede daalt voor het eerst sinds 2008 22 juni 2018

"We hebben de strijd tegen kansarmoede de voorbije jaren wel degelijk als een prioriteit gezien", stelt OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (N-VA). Hij verwijst naar de nieuwe kansarmoede-index van Kind & Gezin, waarin Temse een dalende trend laat optekenen, van 16,1 procent in 2016 naar 14,9 in 2017. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt nu 13,76 procent.





"Tussen 2013 en 2017 zijn er heel wat initiatieven genomen om de kansarmoede terug te dringen. Zo is er de realisatie van het buurthuis Den Boodt, het 1 euro-maaltijdproject met de inrichting van het Kidsresto en het supermarktproject 'Aan tafel in 1-2-3 euro'. We kennen jaarlijks subsidies toe voor gas en elektriciteit, in 2017 ging dat om 24.000 euro. We geven ook al lang een tussenkomst aan gezinnen voor het betalen van schoolfacturen en -onkosten", aldus Maerevoet.





Tussenkomst in schoolrekeningen

"We blijven echter streven naar het Vlaamse gemiddelde. Zo plannen we in 2018 een bijkomend budget van ongeveer 40.000 euro, waarvan 14.000 euro subsidies, voor tussenkomsten in schoolrekeningen en steun voor educatieve activiteiten, medische tussenkomsten en vrijetijdsparticipatie. Maar er zullen nog inspanningen nodig zijn op vlak van tewerkstelling en opleiding." (JVS)