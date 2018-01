Kaai 22 opent volgende week de deuren 02u42 0 Foto Joris Vergauwen Michael Wauters en Tony Nai openen volgende week horecazaak Kaai 22, op de vernieuwde Wilfordkaai. Temse Volgende week gaat de nieuwe, opvallende horecazaak op de Wilfordkaai open. Die heet 'Kaai 22' en vormt het sluitstuk van de hele vernieuwing van de kaai, die de Scheldegemeente vanaf de lente nieuwe, toeristische impulsen moet geven.

Op donderdag 18 januari opent op de Wilfordkaai in Temse 'Kaai 22' de deuren. Een feestelijk gebeuren, waarvoor zelfs vice-eerste minister Kris Peeters (CD&V) naar Temse afzakt, bij de officiële opening volgende dinsdagavond. In de gemeente wordt de nakende opening al een tijdje nieuwsgierig en van nabij opgevolgd, waarbij de horecazaak in de volksmond al de bijnaam 'het glazen huis' heeft meegekregen. De echte naam is dus 'Kaai 22' en wordt uitgebaat door Tony Nai, de Chinese Temsenaar die op de Markt ook eigenaar is van hotel-restaurant De Sampan. Voor hem is het de tweede horecazaak in Temse. "En ik verwacht er veel van. Dit is dan ook een toplocatie, vlak aan de oever van de Schelde. Door de glaspartijen baadt de zaak in het licht, ze beschikt over veel ruimte en ze is karaktervol ingericht met tal van natuurlijke materialen, vooral veel hout. Er zijn zestig zitplaatsen binnen en op ons terras kunnen zeventig klanten een gezellig plekje vinden. Een deel van ons terras richten we in met speeltuigen voor kinderen. Tijdens de zomermaanden zullen we ook een ijskraam plaatsen voor de wandelaars op de promenade." Het dagelijks beheer van Kaai 22 komt in handen van Michael Wauters, die er met een ambitieuze brasseriekeuken uitpakt. Tafelen kan er tussen 12 en 14 uur en 18 en 22 uur.





Vernieuwde Wilfordkaai

Taverne-restaurant Kaai 22 is gelegen aan het verhoogde wandelpad, rechts van de beeldengroep 'De Kaailopers'. De zaak vormt het sluitstuk van de opwaardering van de Wilfordkaai, een initiatief van de private investeerder Micana uit Temse, die de concessie over de kaai in 2015 verwierf. Met een verhoogde promenade tegen de kaaimuur, een groene, centrale zone, deze nieuwe horecazaak en een nieuwe stek voor Het Palingshuis heeft de kaai een nieuwe aanblik gekregen, al is niet iedereen even enthousiast over het resultaat, wat blijkt uit de reacties over de povere inrichting van de groenzone. De betalende parkings worden dan weer weinig gebruikt door de relatief hoge tarieven. Niettemin hoopt de concessionaris, net als het gemeentebestuur, dat de verfraaiingsoperatie voor extra volk zorgt op de Wilfordkaai, zeker wanneer de lente binnenkort weer volop wandelaars en fietsers naar buiten stuwt. (JVS)