Juwelier beroven: 30 seconden werk TWEE JONGEREN KUNNEN NA DERTIG SLAGEN AAN DURE HORLOGES KRISTOF PIETERS

11 juni 2018

02u25 0 Temse Met dertig slagen in dertig seconden is een duo er zaterdagochtend in geslaagd juwelier B-Watched te beroven. Op camerabeelden is te zien hoe twee jongeren op een scooter voor de etalage stoppen en met een zware hamer beginnen inbeuken op het veiligheidsglas. Ze slagen erin aan de haal te gaan met de duurste horloges.

De kraak werd pas zaterdagochtend vastgesteld toen de juwelierszaak B-Watched in de Kouterstraat de deuren wou openen. De familie Thierens merkte bij aankomst aan hun winkel dat één van de etalages verbrijzeld was. Dieven waren aan de haal gegaan met de duurste horloges van het merk Calvin Klein, goed voor een buit van 8.000 euro. De schade die ze aanbrachten, bedraagt ook een paar duizend euro. Opmerkelijk is wel dat niemand iets van de ramkraak heeft opgemerkt. De roof werd wel van begin tot eind gefilmd door een bewakingscamera aan de gevel en die duurde minder dan een minuut. Op de beelden is te zien hoe twee jongeren op een scooter rond 3 uur plots stoppen voor de etalage.





"Ze wisten duidelijk dat ze gefilmd werden want de nummerplaat was van de scooter gehaald", zeggen vader Luc en dochter Ann Thierens. "Eén van hen droeg een helm en de ander had een kap over het hoofd. Die laatste stapte af en haalde meteen een zware hamer uit zijn rugzak."





Maniakaal

De bewakingsbeelden tonen hoe één van de daders maniakaal met de hamer op de etalage begint in te beuken. Na welgeteld dertig slagen in evenveel seconden heeft hij een gat kunnen maken waar zijn arm door kan. Hij graait vervolgens de horloges mee uit het uitstalraam. "Gelaagd glas breekt niet maar verbrijzelt langzaam", legt juwelier Luc Thierens uit. "Het is één centimeter dik en tussen de lagen glas zit een elastische film zodat de stukken glas als het ware aan elkaar blijven kleven. We hadden echter niet gedacht dat ze op minder dan een halve minuut een gat konden slaan. Op het filmpje is te zien dat de dader even twijfelt na een aantal slagen maar de ander spoort hem aan verder te doen en even later is er een gat. Ze kozen natuurlijk de etalage uit met de duurste horloges van het merk Calvin Klein."





De juwelier vermoedt dat de twee daders uit de omgeving van Temse zijn aangezien ze zich verplaatsen met een scooter. Ze zijn weggevlucht in de richting van het kruispunt met de Gasthuisstraat.





Op 1 februari vorig jaar was er ook al een overval op de andere juwelierszaak van de familie Thierens. Zoon Bart werkte de daders buiten maar raakte hierbij toen wel lichtgewond. De drie overvallers werden nadien geïdentificeerd en zijn intussen veroordeeld. "Dit keer is het gelukkig enkel materieel leed. We laten ons echter niet ontmoedigen", zegt Luc. "We willen van onze zaak geen bunker maken, maar uiteraard gaan we na deze kraak wel extra veiligheidsmaatregelen nemen."





Tips die kunnen leiden naar een spoor van de daders, zijn welkom bij de lokale politie van de zone Kruibeke-Temse.





Bekijk het filmpje op onze website: www.hln.be/juwelier