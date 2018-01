Juwelen en geld weg 23 januari 2018

Er werd ingebroken in een woning in de gebroeders Boellaan in Temse. De achterdeur werd geforceerd. De woning werd doorzocht. Er werden juwelen en geld gestolen. Er werd was ook een inbraakpoging in De Lokers. Er werden braaksporen aangetroffen aan een raam. De woning werd echter niet betreden.





