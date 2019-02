Juwelen en geld weg bij inbraak in appartement Kristof Pieters

12 februari 2019

17u18 0

Maandagavond is in een appartement in Huis Ten Halven in Temse ingebroken. De dieven zijn via de achterzijde op het balkon op de eerste verdieping gekropen. Daar werd een schuifraam geforceerd. Er zijn juwelen en cash geld buit gemaakt.