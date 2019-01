Jongeren leefschool De Wijsneus planten 240 bomen op schooldomein JVS

09 januari 2019

De 111 leerlingen van leefschool De Wijsneus in Temse hebben de handen uit de mouwen gestoken om een aantrekkelijkere school te maken. Ze plantten liefst 240 jonge bomen aan om hun schooldomein te vergroenen. In het voorjaar volgt de transformatie van twee betonnen speelplaatsen in groene, avontuurlijke ruimtes.

Leefschool De Wijsneus in de Eupenlaan in Temse ondergaat deze maanden een grondige metamorfose. Een grote plantactie is intussen gepasseerd. In het voorjaar volgt de herinrichting van twee speelplaatsen.

De Wijsneus volgt daarmee het voorbeeld van nog heel wat scholen in Vlaanderen, die stap voor stap hun schooldomein vergroenen. De school in Temse doet dat meteen overtuigend, want de 111 leerlingen gingen er aan de slag met liefst 240 jonge bomen. Die gaven ze allemaal een plaatsje op het schooldomein, om op die manier hun eigen kleine schoolbos te creëren.

“Van grijze vlakte naar groene oase”

“Deze plantactie is meteen het startschot voor de werken die in het voorjaar van start gaan. Daarbij transformeren we de twee betonnen speelplaatsen, van de kleuter- en lagere school, van een saaie grijze vlakte naar een groene oase vol speelheuvels, stapelmuurtjes, wilgenhutten, bloemen, struiken en bomen”, klinkt het.

Daarvoor krijgt de school de hulp van de gemeente Temse, die grond en boomstammen aanleverde, de provincie Oost-Vlaanderen voor het financieel duwtje in de rug, en het Regionaal Landschap Schelde-Durme voor het schetsontwerp en de begeleiding bij de uitvoering.