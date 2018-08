Jongeren betrapt met drugs 30 augustus 2018

In de Sint-Amelbergalaan in Temse zijn dinsdagnacht twee jongeren betrapt in het bezit van drugs tijdens een verkeerscontrole. Beide moesten onmiddellijk een minnelijke schikking betalen. Een 20-jarige jongeman uit Temse moest de som van 100 euro ophoesten en het een 18-jarige meisje kreeg een boete van 250 euro. De aangetroffen drugs werd inbeslaggenomen.





(PKM)