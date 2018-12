Jongeman op straat aangevallen door vijftal jongeren Kristof Pieters

30 december 2018

21u04 0

Een 23 jarige man uit Tielrode is in de nacht van zaterdag op zondag rond 0.45 uur op weg naar huis aangevallen door 5 personen. De man werd geschopt op zijn hoofd. Hij liep hierbij verschillende verwondingen en een lichte hersenschudding op. De feiten deden zich voor ter hoogte van de Pastorijstraat in Tielrode. De aanvallers waren tussen de 18 en 22 jaar en hadden hun gezicht afgeschermd. Ze probeerden het slachtoffer te beroven maar door luid te schreeuwen kon hij zijn belagers afschrikken. Ze sloegen op de vlucht in de richting van de Gentstraat. Het onderzoek is lopende.