Jonge fietsers ten val op glad wegdek





Kristof Pieters

18 januari 2019

Vrijdagochtend is in de Nijverheidsstraat in Temse een 18-jarige fietsster ten val gekomen op een ijsplek. Ook in de Kattebrug in Temse kwam een 14-jarig meisje met de fiets ten val op het gladde wegdek. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.