Jobdag ‘Defensie en Techniek’ in VDAB-opleidingscentrum JVS

29 maart 2019

09u23 0 Temse Volgende woensdag 3 april vindt er in het VDAB-opleidingscentrum van Temse een jobdag van Defensie plaats, net als in drie andere opleidingscentra in Vlaanderen. In Temse zal het 11 Bataljon Genie van de Landcomponent zijn technische functies voorstellen.

Defensie is op zoek naar 542 technici voor alle componenten. Er is vooral een tekort aan technisch geschoold personeel bij de categorie van de onderofficieren. “Alles heeft te maken met de digitalisering en de modernisering van de wapen- en communicatiesystemen en het gebruik van hightech-middelen. Alle componenten zijn op zoek naar technici in militaire- en burgerfuncties”, klinkt het.

Omdat de technische profielen steeds moeilijker te rekruteren zijn, organiseert Defensie in samenwerking met de VDAB een jobdag ‘Defensie en Techniek’ op woensdag 3 april. Die jobdag vindt plaats in de opleidingscentra van de VDAB in Temse, Zeebrugge, Herentals en Genk.

Tijdens die jobdag zullen de technische functies voorgesteld worden en zal er informatie gegeven worden over de selectieprocedure, de opleiding en de carrièremogelijkheden. Geïnteresseerden zullen ter plaatse kunnen solliciteren voor een job.

De deelname aan de jobdag is volledig gratis. De jobdag is doorlopend open van 9 tot 15 uur. Het VDAB-opleidingscentrum in Temse bevindt zich in de Schoenstraat 26.