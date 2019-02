Jean-Pierre Smet exposeert schilderijen in gemeentemuseum JVS

13 februari 2019

12u47 0 Temse In het gemeentemuseum van Temse is nog tot 24 februari de expo Introspectie² te bezichtigen van kunstschilder Jean-Pierre Smet uit Sint-Niklaas.

Het is de tweede keer dat Jean-Pierre Smet zijn werken toont in het gemeentemuseum van Temse. Op de vernissage werd zijn werk toegelicht door Jozef Pauwels, eredirecteur van de Academie van Temse. De expo Introspectie² is tot en met 24 februari te bezichtigen, op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur.

Het is overigens de 441ste tentoonstelling in het gemeentemuseum, sinds de opening op 18 november 1983. Het bezoekersaantal in al die jaren is op weg naar de 160.000.