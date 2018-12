Jean-Marie Pfaff pakt penalty’s voor het goede doel JVS

20 december 2018

13u38 7 Temse Niemand minder dan de legendarische keeper Jean-Marie Pfaff was donderdag te gast in basisschool De klimroos en het Lyceum aan de Stroom in Temse. Hij ging er een uurtje in de goal staan om penalty’s te pakken voor het goede doel.

Als ‘El Sympatico’ ergens van de partij is, willen nog heel wat mensen erbij zijn. Dat bleek donderdagmorgen ook in de basis- en middelbare school van het GO!-onderwijs in Temse, De Klimroos en het Lyceum aan de Stroom. Daar vond de Warmste Winterhappening plaats, ten voordele van de vzw Project U/TURN. Special guest was Jean-Marie Pfaff, die met veel plezier in ging op de vraag vanuit de school om deel te nemen aan de actie. De legendarische keeper van SK Beveren, Bayern Munchen en de Rode Duivels is net 65 jaar geworden en zijn blonde krullen zijn al wat grijzer, maar toch ging hij opnieuw enthousiast in trainingspak in de goal staan op de speelplaats. Leerlingen en ouders konden er een penalty nemen met Jean-Marie in doel. Zijn legendarische kattensprong is Jean-Marie ook op zijn 65ste nog niet helemaal verleerd.

“Gouden hart”

“Het is fantastisch dat hij dit doet. We zijn er uiteraard héél blij mee. Jean-Marie heeft een gouden hart en dat appreciëren we hier op school enorm”, klonk het. Jean-Marie genoot er zelf ook van. “Ik zie dat het hier een fantastische school is, met veel diversiteit én enthousiaste jongeren. Ik ben ook niet vergeten vanwaar ik kom. Ik was een gewone straatvoetballer voor ik een wereldster werd. Daarom zet ik me ook graag in voor acties waarbij jongeren betrokken zijn.”