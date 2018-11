Inwoners Steendorp bezorgd over afbraakwerken op oude steenbakkerij: “Terrein zit vol asbest” JVS

09 november 2018

16u30 0 Temse Afbraakwerken op de site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp zorgen voor bezorgdheid in het dorp. Omwonenden stellen zich heel wat vragen over de manier waarop de werkzaamheden gebeuren, vooral omwille van de aanwezigheid van asbest. Eerder deze week brak er nog brand uit op het terrein. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) stelt dat er geregeld onaangekondigde controles plaatsvinden, maar dat er tot op heden nog geen inbreuken werden vastgesteld.

Al een paar maanden zijn er op de terreinen van de voormalige steenbakkerij in Steendorp afbraakwerken aan de gang. En die veroorzaken behoorlijk wat onrust bij de buurtbewoners. Vooral de grote aanwezigheid van asbesthoudende materialen baart hen zorgen, ook omdat er geen gespecialiseerde firma lijkt te worden ingezet. “De asbesthoudende materialen worden er met de grote middelen afgebroken. Er wordt ook niet gekeken naar het afdekken van het asbesthoudend afval”, klinkt het. Volgens omwonenden worden er ook buitenlandse werkkrachten ingezet, die er zonder enige bescherming de afbraakwerken uitvoeren. En dan was er eerder deze week ook nog een brand op de terreinen van de steenbakkerij. “Hoeveel losse asbest zal er daarmee in de lucht terecht gekomen zijn? Wij hebben helemaal geen vertrouwen in de manier waarop het daar wordt aangepakt. Maar blijkbaar kan dat allemaal maar en hoeven omwonenden niet te worden ingelicht”, klinkt het.

Geen inbreuken vastgesteld

Volgens burgemeester Luc De Ryck (CD&V) volgen de diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu de werkzaamheden op. “Na meldingen van bezorgde buurtbewoners tijdens de maand september heeft onze milieudienst de bevoegde federale overheidsdienst steeds in kennis gesteld. Telkens voerde een inspecteur een onaangekondigde controle uit op het terrein. De inspecteur kon tijdens die plaatsbezoeken geen inbreuken vaststellen. De eigenaar van het terrein werd wel aangemaand om bepaalde bijkomende maatregelen te nemen, onder meer om voldoende beschermingsmiddelen en -kledij te voorzien en over het opmaken van verwerkingsattesten rond de afvoer van het asbest naar erkende verwerkers. We laten de werkleider van de milieuploeg er ook regelmatig passeren. Indien nodig zullen we opnieuw de toezichthoudende federale overheidsdienst in kennis stellen. Eventuele lawaaioverlast kan ook worden gesignaleerd aan de politie”, aldus De Ryck.

Een sloopvergunning heeft de eigenaar van de voormalige steenbakkerij niet. “Voor de site is er momenteel geen uitvoerbare sloopvergunning. Er is evenwel geen sloopvergunning vereist voor het afbreken van installaties of constructies die vrijgesteld zijn van de omgevingsvergunningsplicht en voor vrijstaande gebouwen kleiner dan 100 vierkante meter”, aldus burgemeester De Ryck.