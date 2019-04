Inval in woning en mislukte ontvoering: rivaliserende zonen voor rechter Nele Dooms

02 april 2019

18u06 1 Temse Twee zonen van twee verschillende families in Temse die elkaar het leven zuur maken, moesten zich dinsdag voor de Dendermondse rechter verantwoorden. I.B. stond terecht voor een agressieve inval in de woning van zijn rivaal M.C. Op zijn beurt moest M.C. zich verantwoorden voor een poging tot ontvoering van de broer van B.

“Al geruime tijd heerst er twist tussen de families B. en C.”, schetste de openbaar aanklager de situatie. “Dat liep volledig uit de hand op 17 december 2017. I.B. viel toen de woning van de familie C. binnen. Zijn doel: M.C. een lesje leren. Alleen was die niet aanwezig en waren het zijn gezinsgenoten die afgedreigd en agressief benaderd werden. Toen de politie B. een tijdje later over het voorval ondervroeg, kwam die weer met een ander verhaal op de proppen. Dat zijn broer eerder diezelfde dag in december slachtoffer was geworden van een poging tot ontvoering door C. We vermoeden dat een onderliggend drugsconflict oorzaak is van dit alles, maar dat kunnen we niet bewijzen.”

B. stond ook terecht voor aanhoudend lastigvallen van C., met onder andere vernielingen aan een auto en verkeersagressie. B. zelf probeerde zijn aandeel zoveel mogelijk te minimaliseren. “Ik was kwaad om wat mijn broer aangedaan was”, zei hij. “C. was met bijl en hamer ons huis binnengekomen en sleurde mijn broer naar buiten om hem in de koffer van een auto te steken. Gelukkig kon mijn broer ontsnappen.”

C. vertelde dan weer dat hij kwaad geworden was om “het belachelijke gedrag” van de broer B. “Ik had er al eens slagen van gekregen en die bleef me maar zoeken. Mijn emmer liep over”, klonk het.

Beiden zijn, met een goed gevuld strafblad, geen onbekenden voor het gerecht. De openbaar aanklager vorderde voor B. vier jaar cel en voor C. achttien maanden. De rechter velt vonnis op 23 april.