Infoavond over nieuwe perrontoegangen in station 06 april 2018

02u36 0 Temse Infrabel en de NMBS starten midden mei met de bouw van nieuwe toegangen naar de perrons in het station van Temse.

Op donderdag 19 april is er een infoavond in theaterzaal Roxy over de nakende ingrepen in het station. Daarmee verdwijnt binnenkort ook de voetgangersbrug, die in april 2016 in gebruik werd genomen na de sluiting van de loketten in het station. Tot dan konden reizigers alleen perron 2 bereiken via een dienstoverweg, onder begeleiding van NMBS-personeel. Toen de loketten sloten en het personeel verdween, kwam de brug als oplossing uit de bus. Maar die is 7,7 meter hoog, telt een flink aantal trappen en bevindt zich op zo'n 100 meter van het station. Het was sowieso een tijdelijke constructie, maar een definitieve oplossing kon er niet snel genoeg komen voor de Temsenaren. Die komt er nu via nieuwe toegangen naar de perrons vanuit de tunnel aan de August Wautersstraat, onder de sporen en de N16. Aan weerszijden komen er toegangen: aan de ene kant een trap, aan de andere een helling voor reizigers met kinderwagens en rolstoelgebruikers. Aan de andere kant van de sporen, aan het stationsplein, komt een toegangstrap als snelle voetgangersverbinding tussen de tunnel en perron 1. Het gemeentebestuur, Infrabel en de NMBS informeren de Temsenaren over de werkzaamheden en ingrepen in het station tijdens een infoavond in theaterzaal Roxy in de Stationsstraat 29, op donderdag 19 april vanaf 19.30 uur. Eerst wordt er toelichting gegeven over de verschillende fasen en de hinder van deze werken. Aansluitend is er mogelijkheid tot vragen stellen. (JVS)