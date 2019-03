Infoavond over dikkedarmkanker in AC De Zaat JVS

18 maart 2019

17u40 0 Temse Op dinsdag 19 maart is er een infoavond over dikkedarmkanker in AC De Zaat in Temse.

Het aantal mensen dat in ons land dagelijks te horen krijgt dat ze darmkanker hebben, is verontrustend hoog. Daarom houdt het gemeentebestuur in samenwerking met Logo Waasland een infoavond over dikkedarmkanker, de mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek. Mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar ontvangen immers tweejaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de 50-jarigen uitgenodigd worden.

De infoavond start om 19.30 uur in AC De Zaat, in zaal De Arcke op de 5de verdieping. Iedereen is welkom op deze avond.

Info: 03/710.12.81, ann.lagaert@temse.be