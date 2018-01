Inbrekers viseren handelszaken 02u47 0

Er werden enkele inbraakpogingen vastgesteld in handelszaken in Temse. Dit was het geval op de Wilfordkaai en in de Consciencestraat en Vrijheidstraat. Er werd geprobeerd om de deuren open te breken met een koevoet. Deze werd aangetroffen aan één van de handelszaken. In één café werd effectief ingebroken. Het werd volledig doorzocht. De inbrekers gingen aan de haal met klein geld.





(PKM)