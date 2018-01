Inbraken in handelszaken 02u49 0

Er werden enkele inbraakpogingen vastgesteld in verschillende handelszaken in Temse. Dit was het geval op de Wilfordkaai en in de Consciencestraat en Vrijheidstraat. Er werd geprobeerd om de deuren open te breken met een koevoet. Deze werd aangetroffen aan één van de handelszaken. In één herberg werd er effectief een inbraak vastgesteld. Het café werd volledig doorzocht. Er werd kleingeld gestolen. Het labo werd ter plaatse gevraagd voor een sporenonderzoek. Het onderzoek is lopende. (PKM)