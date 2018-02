In voetsporen van profiler voor negende thriller 17 februari 2018

02u53 0 Temse Misdaadauteur Belinda Aebi heeft een nieuw boek klaar. 'Ademnood' heet haar intussen negende thriller, en die wordt vandaag feestelijk voorgesteld in het gemeentehuis van Temse.

In haar vorig boek stond Temse nog in de schijnwerpers, als decor waarin haar misdaadroman 'Troebel Water' zich afspeelde. Deze keer gooit Belinda Aebi, die sinds drie jaar op De Zaat woont, het over een andere boeg. 'Ademnood' is het eerste deel van een tweeluik rond profiler Kaya Egge, die na een opleiding bij de FBI meteen twee onopgeloste moordzaken krijgt voorgeschoteld. De combinatie van een stapeltje oude brieven uit de jaren zeventig, het tv-programma Radio Gaga en de lp 'Dark side of the Moon' van Pink Floyd gaf Belinda Aebi de inspiratie voor dit verhaal. "Er zijn bepaalde prikkels die me op weg helpen naar een idee voor een boek. Deze keer waren dat die drie elementen. Mijn moeder gaf me eerst een metalen kistje met brieven van mij uit de jaren zeventig. Dat bracht een fascinatie teweeg voor die periode, waarin we nog leefden zonder computers en internet. Een tweede prikkel was Radio Gaga, met name de uitzending over het Zeepreventorium in De Haan, waar chronisch zieke jongeren verblijven. Dat greep me aan, ook omdat er werd gesteld dat er zelfs op zo'n plek wordt gepest. Tot slot vormde een T-shirt van mijn zoon de derde prikkel, met 'Dark side of the Moon' van Pink Floyd. Die drie dingen hebben kortsluiting veroorzaakt."





Veel research

Voor dit verhaal deed Aebi heel wat research. "Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig en begin de 21ste eeuw. Alles moet kloppen, ook details uit de leefwereld van de jaren zeventig. Ik ben ook gaan praten met één van de vier profilers van de federale politie in ons land. Dit verhaal wordt een tweeluik, met het vervolg in oktober. Een écht open einde is er niet in 'Ademnood', het verhaal loopt wél mooi verder." 'Ademnood' wordt uitgegeven bij Lannoo en ligt sinds deze week in de boekhandels. Vandaag om 14 uur wordt het boek voorgesteld in het gemeentehuis van Temse op de Markt. Belinda Aebi houdt er een signeersessie.





(JVS)