Humoristische voorstelling ‘Huisvrouwmonologen’ in theaterzaal Roxy JVS

24 januari 2019

18u47 0 Temse Op vrijdag 8 februari is ‘Huisvrouwmonologen’ te zien in theaterzaal Roxy in Temse. Actrices Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet en Els Béate staan er op de planken met deze humoristische voorstelling.

Met ‘Huisvrouwmonologen’ brengen Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet en Els Béate een humoristisch én heel herkenbaar stuk. Drie uitgesproken vrouwen: de extravagante Elise en haar dochter Martje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia. Martje moet nog aan kinderen beginnen, Saskia heeft een huis vol en Elise een leeg nest. Ze bespreken elkaars huishouden, met onder meer ontploffende wasmanden, houdbaarheidsdata, kinderverjaardagsfeestjes en het verschonen van beddengoed. Het leven van de vrouwen neemt gauw een belangrijke wending. Hoe verschillend ook, het gevolg ervan is voor alle drie dat ze gedwongen worden om na te denken over het huishouden en het leven dat ze leiden of lijden.

De voorstelling start op vrijdag 8 februari om 20.15 uur. Info en reservatie: Cultuurcentrum, AC De Zaat, Frans Boelplein 1, Temse, 03/710.12.70, cultuur@temse.be.