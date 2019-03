Hulpdiensten hebben handen vol met opkuis stormschade Kristof Pieters

10 maart 2019

15u37 3 Temse Het stormweer heeft zondag ook in onze regio heel wat schade veroorzaakt. In Temse stortte een luifel in op de speelplaats van de Heilig Hartschool in de Sint-Amelbergalaan. Op heel wat plaatsen zijn daken beschadigd geraakt van woningen en vielen er bomen op de rijbaan.

In de Sint-Amelbergalaan in Temse werd zondagmiddag het dak weggeblazen van de luifel op de speelplaats van de Heilig Hartschool. Hierbij stortte ook een muur in langs de straatkant. Er kwam meteen een kraan ter plaatse om de brokstukken te ruimen. Aangezien de school gesloten is, vielen er gelukkig geen gewonden. Er sneuvelde ook nog een glazen wand aan de fietsenstalling van het station.

In Sint-Niklaas heeft Circus Barones besloten om de twee voorstellingen van zondag om 11 en 15 uur af te gelasten omwille van het stormweer. Het circus had zijn tenten opgetrokken aan recreatiedomein De Ster. Het recreatiedomein zelf houdt vandaag de deuren de hele dag gesloten omwille van het stormweer. Er is momenteel al heel wat schade op domein De Ster. Tientallen bomen zijn omgewaaid en nog meer bomen zijn gevaarlijk overhellend. Een bannerstelling viel om op de wagen van Circus Barones. Om alles veilig te kunnen opruimen, zal het domein maandag en mogelijks nog langer gesloten blijven.

In Beveren waaide een dak van een woning weg op de Gentseweg. De grote stukken roofing kwamen op de rijbaan en een geparkeerde auto terecht. Door voorbijgangers en buren werden de brokstukken naar de parkeerstrook getrokken zodat er geen voertuigen tegenaan konden rijden. Ook kwamen er heel wat bomen op de weg terecht zoals in de Stuurstraat in Haasdonk.

In de Koningin Astridlaan in Burcht belandde een grote boom over de rijbaan. De weg was een tijdlang in beide richtingen versperd zodat er ook geen busverkeer meer mogelijk was. In de Lange Haagstraat tussen Zwijndrecht en Melsele werd de weg eveneens versperd door een boom.

In Sint-Gillis-Waas liet het gemeentebestuur het spoorwegpad afsluiten, dit is het fietspad op de oude spoorzate. Doordat er bomen op het pad terecht waren gekomen, is de situatie er onveilig. In deelgemeente Sint-Pauwels werd het terras vernield van het eetcafé Blablabla op de Dries. Ook in de Reepstraat versperde een omgewaaide boom een hele tijd de weg in beide richtingen.

In Stekene hield de wind lelijk thuis op het terrein van basisschool De Molenberg. De berging sneuvelde en het dak van de fietsenstalling moest eraan geloven. Er gingen ook enkele bomen tegen de vlakte.

Door de felle rukwinden zijn tot slot ook de Polders van Kruibeke en het kasteelpark Wissekerke tijdelijk afgesloten.