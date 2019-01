Hugo Maes: in de voetsporen van burgervader Luc De Ryck 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE JVS

07 januari 2019

12u15 0 Temse Luc De Ryck (70) begint aan zijn 27ste jaar als burgemeester van Temse. De langst zetelende burgemeester van het Waasland kondigde echter na de verkiezingen aan dat hij niet de volledige bestuursperiode zal uitdoen. In de loop van de bestuursperiode zal hij de burgemeesterssjerp doorgeven aan schepen en partijgenoot Hugo Maes (61). Hij zal op zijn beurt als schepen worden vervangen door Debby Vermeiren (CD&V).

Wanneer die wissels bij CD&V gebeuren, is nog niet bekend. Ook de toekomstige burgemeester van Temse heeft er vooralsnog het raden naar.

Geen cadeau

Een burgemeesterswissel is in Temse meer bijzonder dan elders, omdat de huidige burgemeester al meer dan een kwarteeuw aan de macht is. "Zo'n man opvolgen, is geen sinecure. Het is ook geen cadeau. Hij is een 'burgervader', meer dan een burgemeester. Luc De Ryck is ook een persoonlijke vriend geworden”, stelt Hugo Maes. “We overleggen regelmatig. Ik zal grondig voorbereid zijn om over te nemen. En ik voel me er ook klaar voor. Ik zit dertig jaar in het schepencollege. Voor mij is het als een beloning van mijn politieke carrière."