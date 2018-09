Houten speelburcht gaat in vlammen op Al tweede brandstichting in Roomkouter Kristof Pieters

04 september 2018

15u00 0 Temse Een groot houten speelfort in het natuurgebied Roomkouter is maandagnacht volledig in vlammen opgegaan. Het is al de tweede brandstichting op enkele weken tijd op het speelplein. De gemeente doet nu een oproep naar alle buurtbewoners om een oogje in het zeil te houden om de pyromanen een halt toe te roepen. De politie onderzoekt of er ook een verband is met een brandstichting dezelfde nacht in een oude woonboot.

Het was een bewoner van de Kapelstraat die iets voor 1 uur maandagnacht plots een sterke brandgeur waarnam. Toen de bewoner buiten poolshoogte ging nemen zag die al een enorme rookontwikkeling boven het natuurgebied Roomkouter. Toen de opgeroepen brandweer van Temse arriveerde, stond een grote houten speelburcht naast het geboortebos reeds volledig in lichterlaaie. De brandweer kon niks anders doen dan de brandende resten blussen. Er blijft van de constructie niets anders over dan een hoop verkoold hout.

Omdat er enkele weken geleden op hetzelfde speelplein ook al een houten speeltuig grotendeels in vlammen opging, was er meteen het vermoeden dat het om opzettelijke brandstichting gaat. Bij de vorige brand zagen buurtbewoners enkele jongeren weglopen. Dat het om brandstichting gaat, wordt intussen ook bevestigd door schepen Hugo Maes (CD&V).

Deze nacht omstreeks 1.00 is er terug een brandstichting geweest op het speelpleintje aan het natuurhuis Kapelstraat Steendorp, nu is het grote fort in brand gestoken. “Wraakroepend”, reageert hij boos. “Dit is al de tweede brandstichting op een paar weken tijd. De speeltuigen werden gebouwd en onderhouden door groep Intro. Ze vormden een deel van het prachtige natuurreservaat. Vooral het fort werd door vele ouders en kinderen als ‘fantastisch’ ervaren. Bij een bezoek aan dit domein was het fort voor de kleinsten meestal het hoogtepunt.”

Op 16 september zijn net op deze locatie de ‘Kleineige Feesten’ gepland. “De afgebrande burcht zal een deel van het decor uitmaken en zal aanvoelen als mes in de rug van onze medewerkers die steeds trachten om dit domein attractief te houden”, zegt Maes. “Ik doe dan ook een oproep aan de bewoners van Steendorp en de buren van dit domein om een oogje in het zeil te houden en alle verdachte zaken te melden aan de politie. We moeten deze pyromanen of vandalen een halt toeroepen.”

Voor het domein Roomkouter is het de zoveelste tegenslag op rij want ook het Natuurhuis ging twee jaar geleden al eens in vlammen op. Toen ging het echter niet om kwaad opzet. De nieuwe accommodatie werd volledig heropgebouwd en opende dit jaar terug de deuren.

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft een onderzoek geopend naar de brandstichtingen. “Maar voorlopig hebben we nog geen aanwijzingen”, zegt commissaris Katty De Bruyn. “Op die locatie kunnen we immers niet terugvallen op camerabeelden.”

Intussen heeft men ook op andere plaatsen in Temse af te rekenen met vandalisme. Afgelopen weekend werden er op de begraafplaats enkele grafzerken, ornamenten en bloemstukken gevandaliseerd. Het gemeentebestuur besliste daarom het kerkhof opnieuw 's avonds en 's nachts te sluiten. Sinds mei was de begraafplaats bij wijze van proef altijd toegankelijk maar met dit project wordt nu vroegtijdig gestopt.