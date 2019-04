Hostessen Toerisme Temse bereiden toeristisch seizoen voor: “Zijn enige gemeente in Vlaanderen met toeristische hostessen” JVS

08 april 2019

12u58 0 Temse De hostessen van Toerisme Temse zijn klaar voor een nieuw toeristisch seizoen.

De Scheldegemeente zet de hostessen in bij evenementen en bijzondere gelegenheden. Het voorbije weekend namen ze het hele jaarprogramma door. Dat gebeurde onder leiding van voorzitter Rita Heerwegh, in aanwezigheid van burgemeester Luc De Ryck, bestuurslid Franky De Graeve en de partners van de hostessen. “We kijken uit naar het omvangrijke en veelbelovende toeristisch seizoen en de talrijke evenementen”, klinkt het enthousiast. Temse is de enige gemeente in Vlaanderen die over eigen toeristische hostessen beschikt.

Info: dienst Toerisme, 03/710.12.00, toerisme@temse.be