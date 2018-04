Hond beschoten in eigen tuin 17 april 2018

Een dierenarts heeft gisteren een kogel verwijderd uit de poot van de hond Baziel. De feiten dateren van twee weken geleden, maar eigenaar Peter Smet stelde pas later vast dat het om een schotwonde ging. "We weten dat het de zondag van Pasen gebeurde om 22.15 uur", vertelt hij. "Toen hoorde we het gehuil van onze hond. Toen we poolshoogte gingen nemen, bloedde Baziel hevig. We dachten eerst aan een gevecht met een kat. Omdat de wonde niet heelde, is er een foto genomen in de dierenkliniek van Merelbeke. Daar zag men dat er een kogel in het ellebooggewricht zat." Gisteren ging Baziel onder het mes, een operatie die zo'n 2.000 euro kost. Gezien het tijdstip 's avonds sluiten de eigenaars een incident met jagers uit. "Omdat onze tuin aan akkers grenst, denken we eerder dat hij een stroper heeft betrapt. We gaan alleszins klacht neerleggen bij de politie." (PKM)