Het moest een pareltje aan de Schelde worden, maar nu is nieuwbouw veranderd in krot door vandalisme en krakers JVS

22 maart 2019

14u55 0 Temse Wat een bijzonder optrekje moest worden met zicht op de Schelde in Steendorp is een aantrekkingspool voor vandalen en krakers geworden. Een onafgewerkt en intussen al tien jaar leegstaand appartementsgebouw in de Muntstraat is daardoor helemaal verkrot. Tot grote ergernis van de buurtbewoners, die vragen om een definitieve oplossing. “We zijn het meer dan beu. Verlos ons van deze kankerplek”, klinkt het.

In 2009 startte een vastgoedontwikkelaar met de bouw van het appartementsgebouw in de Muntstraat. Toen het bijna afgewerkt was, doken er financiële problemen op en ging de ontwikkelaar failliet. Twee appartementen waren al verkocht, maar niemand heeft er ooit in gewoond. En intussen staat het hele gebouw al tien jaar leeg. “We hebben al vaker geklaagd over de afvalberg, het extreme sluikstorten, krakers en vandalisme. Nu doen we dat opnieuw. We zijn de schandelijke toestand van het leegstaande appartementsgebouw in de Muntstraat beu. Er blijft alleen een krot, een hoop schimmel, afval en slecht geïnvesteerd kapitaal achter. Of deze bouwblunder ooit nog kan opgeknapt worden en onderdak kan bieden aan de oorspronkelijke eigenaars, of beter nog, aan mensen die het moeilijk hebben om degelijke huisvesting te vinden, is maar de vraag. Het is in ieder geval een mistroostig voorbeeld van decadente verkwisting en onverschilligheid”, klinkt het in de buurt.

“Verantwoordelijkheid”

Tien jaar geleden zou de komst van dit woonproject de Muntstraat een nieuw élan geven. “Onze straat zou opnieuw ingericht worden, er zou een perkje komen, parkeerplaatsen voor 12 extra auto’s, enzovoort. We wachten er nog steeds op. We dachten bij de openbare verkoop twee jaar geleden dat er iets zou veranderen, maar er gebeurt niks en wij vernemen niks. We doen daarom een oproep naar het gemeentebestuur: na 10 jaar is het tijd om jullie verantwoordelijkheid op te nemen en de buurt te verlossen van deze kanker. Wij staan graag klaar met kruiwagen, sloophamer en bezem om deze gruwel voor eens en voor altijd ten gronde te richten.”

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open Vld): “Deze situatie is de voorbije jaren al een paar keer ter sprake gekomen. Het is een lang verhaal, met indertijd het faillissement van de bouwfirma als oorzaak. Er is intussen ook een openbare verkoop geweest. Om de situatie helemaal uit te klaren, moet nu eerst nog het probleem opgelost worden met de appartementen die al verkocht waren. Met één eigenaar is dat al achter de rug, met de andere eigenaar zou dat dit voorjaar worden opgelost. Dat verklaart de huidige eigenaar van het appartementsgebouw. Hij wil daarna, wellicht eind 2020, starten met de verdere afwerking van het complex. Hoe dat technisch moet gebeuren, is natuurlijk een zaak voor de eigenaar. Het is jammer dat dit is gebeurd, want het gebouw was bijna klaar. Indertijd is er ook afgesproken dat de straat een opwaardering zou krijgen. Als het gebouw afgewerkt is, zal de gemeente er ook daadwerkelijk een gezellig pleintje creëren.”