Herdenking gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate: delegaties uit Temse en Sint-Niklaas zondag naar Westhoek JVS

20 maart 2019

13u35 0 Temse Komende zondag vindt in Steenstrate in de Westhoek de jaarlijkse herdenking van de gebroeders Van Raemdonck uit Temse plaats.

Edward en Frans Van Raemdonck, IJzersymbolen afkomstig uit Temse, zijn gesneuveld op 26 maart 1917 aan het front in Steenstrate. Elk jaar is er een herdenking aan het monument in Steenstrate. Dat gebeurt dit jaar op zondag 24 maart. Daarvoor tekenen de Gebroeders Van Raemdonckkring uit Sint-Niklaas en het Overlegcomité Vlaamse Verenigingen van Temse. Er is een heel dagprogramma uitgewerkt, met een bezoek aan de IJzertoren, een middagmaal in Steenstraete en de herdenking zelf aan het monument om 15 uur.

Wie wil deelnemen, kan terecht bij Stefan Peeters, via p.stef@skynet.be of 0495/30.81.75.