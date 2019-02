Heraanleg voetpaden in Oostberg: werken duren tot midden mei JVS

20 februari 2019

11u34 0 Temse Vandaag starten er wegenwerken in Oostberg in Temse. De voetpaden tussen de kruispunten met de Vijfhuizenstraat en Brigade Pironstraat worden heraangelegd.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Telkens over een lengte van zo’n 100 meter zal een werfzone ingericht worden. In die werfzone geldt éénrichtingsverkeer, in de rijrichting van Steendorp.

De werkzaamheden starten vanaf het kruispunt met de Vijfhuizenstraat aan de zijde met oneven huisnummers. Een omleiding is gepland via Vijfhuizenstraat, Krijgsbaan, Sint-Jorisstraat en Brigade Pironstraat. Het einde van de werkzaamheden is gepland tegen 14 mei.