Heraanleg N41 tussen Temse en Hamme volledig afgerond JVS

06 december 2018

15u55 0 Temse Morgen worden de Vlassenbroekbrug en Durmebrug op de N41 tussen Temse en Hamme opnieuw opengesteld voor het verkeer. Daarmee komt een einde aan de lange reeks ingrepen op de N41. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is er nu 11 kilometer veilig en comfortabel fietsen langs de N41 mogelijk tussen Sint-Niklaas en Dendermonde.

Sinds de start van de aanleg van de westelijke ringweg in Sint-Niklaas in 2010 zijn de werkzaamheden op de N41 in het Waasland niet meer gestopt. Met de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N41, de vernieuwing van het kruispunt Kettermuit, de heraanleg van de N41 in Elversele tot de heraanleg van de N41 tussen de tunnel in Elversele en het kruispunt met de Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde: het hele traject heeft een grondige facelift gekregen.

Morgen, op vrijdag 7 december, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer de Vlassenbroekbrug en Durmebrug open voor het verkeer. “Daarmee is er tussen Sint-Niklaas en Dendermonde nu een fietssnelweg van 11 kilometer lang. Ook zijn er vijf nieuwe kruispunten en is de renovatie van twee bruggen over de Schelde en de Durme achter de rug”, klinkt het.

De laatste fase van deze werken startte vorig jaar in februari, met de aanleg van 9 kilometer fietssnelweg tussen Elversele en Dendermonde. “Dit stuk sluit perfect aan bij de heraanleg in Temse van vorig jaar. In totaal resulteert dit nu in ruim 11 kilometer veilig fietsen. Ook het wegdek van de N41 zelf werd op enkele plaatsen grondig vernieuwd.”