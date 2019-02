Helft te snel in de zone 30 van Nijsstraat Kristof Pieters

07 februari 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op de verschillende plaatsen. In de zone 30 in de Nijsstraat in Temse bleek de helft te snel te rijden. Van de 105 gecontroleerde voertuigen werden er 57 geflitst. In de Smesstraat werden 5 auto’s geflitst op een totaal van 115 en op de Legen Heirweg waren er 84 hardrijders op een totaal van 485.