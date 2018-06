Helft chauffeurs in Burchtstraat geflitst 21 juni 2018

02u38 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft bij snelheidscontroles 466 pv's opgesteld. Het grootst aantal overtredingen was er in de Burchtstraat. Daar werd bijna de helft geflitst, namelijk 188 op een totaal van 402. Op de Nieuwe Baan reden er 35 te snel op een totaal van 133. In Tielrode waren er controles in de B.A. Heymanstraat. In de zone 30 werden 78 chauffeurs geflitst en in de zone 50 29. Verder reed ook bijna de helft te snel in de Ruisstraat, 39 van de 88. Op de N16 werden 73 hardrijders betrapt, op de Velle 19 en in de Kouterstraat 5. (PKM)