Hele buurt bevangen door Rode Duivelsgekte 09 juni 2018

02u45 0

Het begon met een simpele vlag, maar intussen hangt de Belgische driekleur in de hele buurt rond de Emiel Van Boschstraat. Dat gebeurde op initiatief van een paar bewoners, maar de hele wijk sprong enthousiast mee op de kar. "We hebben al 500 meter lint gebruikt en er hangen al een twintigtal vlaggen uit. En er is nog meer op komst", klinkt het. Voor de hele buurt is het niet alleen een mooi signaal om als één man achter 'Onze Jongens' te gaan staan, maar het brengt hen zelf ook dichter bij elkaar. "De hele wijk die wordt versierd, dat zorgt er meteen voor dat we elkaar allemaal wat beter leren kennen. Er zijn vele nieuwe inwoners. Goed mogelijk dat we een groot scherm zetten om de matchen samen te kijken." (JVS)





Meer over samenleving

human interest