Heilig Hartschool doet oproep voor steun voor herstel stormschade Kristof Pieters

11 maart 2019

16u23 2 Temse De Heilig Hartschool in Temse werd het voorbije weekend hard getroffen door de storm. De luifel op de speelplaats werd weggeblazen. Een deel van de speelplaats is nu tijdelijk afgesloten met nadarhekken. De school wil zo snel mogelijk een nieuwe overkapping bouwen en doet een oproep voor steun.

De speelplaats langs de kant van de Sint-Amelbergalaan zal voorlopig niet meer gebruikt worden bij regen of stormachtig weer. “Maar we beschikken gelukkig over een tweede speelplaats waar eveneens een overkapping aanwezig is om te schuilen”, zegt directeur Peter Van Cleemput. “De kleuters en lagere schoolkinderen hebben aparte speeltijden zodat we dit praktisch makkelijk kunnen organiseren. In nood kunnen we ook de kleuters onderbrengen in de turnzaal.”

Eetfestijn

De school hoopt wel zo snel mogelijk te kunnen starten met de heropbouw. “De verzekering zal wel een deel vergoeden maar het zal niet voldoende zijn om een nieuwe luifel te kunnen neerpoten”, vervolgt de directeur. “We hebben daarom al op onze website een oproep gedaan naar giften. Ook zal er een eetfestijn georganiseerd worden op 23 maart. Men zal dan in twee shiften kunnen eten in zaal De Leeuwerck. We hopen natuurlijk dat we dit jaar wat extra kunnen inzamelen om een nieuw afdak te financieren.”

De directeur prijst zich wel gelukkig dat het enkel om materiële schade gaat. “Ik mag er niet aan denken als dit op een schooldag was gebeurd. Zondag was er toevallig wel een leerkracht aanwezig. Die zag het dak twee keer op en neer gaan en de derde maal vloog alles weg. Die collega was zwaar onder de indruk maar heeft wel meteen alle instanties verwittigd. Zo kon meteen het kruispunt vrijgemaakt worden en is er snel begonnen met puinruimen.”

Inschrijven voor het eetfestijn kan nog tot 15 maart via de school.