Harmonie geeft nieuwjaarsconcert in kerk JVS

10 januari 2019

11u25 0 Temse De koninklijke harmonie Sint-Cecilia Tielrode geeft op zondag 27 januari een nieuwjaarsconcert in de kerk van Tielrode.

Op het nieuwjaarsconcert brengt de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Tielrode, onder leiding van dirigent Frans Lauwers en met gaste Ilse Vaerendonck, musicalnummers uit onder meer West Side Story, Les Misérables, The Sound of Music en Mama Mia. Het concert vindt plaats op zondag 27 januari om 17 uur in de kerk van Tielrode. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Overschrijven kan op rekeningnummer BE84 7376 2505 9959 van harmonie Sint-Cecilia Tielrode.