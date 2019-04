Handtas gestolen terwijl bewoonster op bovenverdieping zit Kristof Pieters

05 april 2019

Vrijdagnamiddag werd in de Clemens De Landtsheerlaan in Temse ingebroken. Terwijl het slachtoffer boven was, kwam men via een schuifraam naar binnen. Er werden een handtas gestolen. In de Florent Beeckxlaan werd een poging tot inbraak vastgesteld. Er waren steeksporen op de garagepoort, maar de dieven raakten niet binnen.