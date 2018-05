Haag gaat in vlammen op 19 mei 2018

De brandweerposten van Temse en Kruibeke werden gisterenmiddag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een brand in de voortuin van een woning aan de Begonialaan in Steendorp.





Het was een overbuur die de rook en vlammen opmerkte en de hulpdiensten verwittigden. De eigenaars waren op het moment dat de brand ontstond niet thuis. Het vuur was snel onder controle, maar zo'n 10 meter coniferenhaag ging in vlammen op. De woning werd op geen enkel moment bedreigd.





De oorzaak van de brand is niet gekend. (PKM)