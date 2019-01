Grote Vogelweekend van Natuurpunt: eekhoorns stelen de show JVS

30 januari 2019

16u51 0 Temse Vorige zondag zijn natuurliefhebbers op twee plaatsen in het Waasland vogels gaan spotten. Toch waren het twee eekhoorns die met de meeste aandacht gingen lopen.

Het Grote Vogelweekend viel vorige zondag letterlijk in het water. Toch daagden nog heel wat mensen op aan Hof Ter Saksen in Haasdonk en aan het Natuurhuis in Steendorp, waar Natuurpunt Waasland activiteiten organiseerde. In Haasdonk kwamen er een zestigtal geïnteresseerden naar vogels kijken. Daar telde men één roodborstje, zes merels, een boomklever, vier staartmezen, drie pimpelmezen, twee koolmezen, zes vinken en dan nog twee waterhoenen en één wijfje fazant. Het waren echter twee eekhoorns die op het vroegere kasteeldomein de meeste bewonderende blikken oogstten. Een mooie bruine en een grijsachtige eekhoorn stal er volop de show.

In Steendorp konden bezoekers de twee voederplaatsen van de vogels observeren. Het aantal vogels viel er zondag tegen. “We telden twee kauwen, twee eksters, vijf koolmezen, drie grote bonte spechten en twee pimpelmezen. Niettemin was het een fijne middag. Vele vogelkijkers kenden de werking van Natuurpunt Waasland, maar anderen waren dan weer heel verrast over hoe de vrijwilligers zich inzetten voor natuurbehoud, beheer en educatie in het Waasland.”

Tot slot nog de top 10 van meest getelde vogels in Oost-Vlaanderen, met op één de vink, gevolgd door kauw, koolmees, huismus, houtduif, Turkse tortel, pimpelmees, merel, ekster en spreeuw.