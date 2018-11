Groen overhandigt petitie met 160 handtekeningen vóór windmolens JVS

23 november 2018

22u07 0 Temse De partij Groen heeft de gemeente Temse vrijdag een petitie overhandigd met 160 handtekeningen vóór de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Temse. Woensdag diende de actiegroep Tegenwind nog een bezwaarschrift in met 2.832 handtekeningen tégen de komst van de drie windturbines.

Groen lanceerde twee weken geleden een online petitie om zijn steun uit te spreken voor de komst van drie windturbines in Temse en Kruibeke. Dat gebeurde na de infovergadering van 8 november in Temse. “De online petitie was een reactie op de manier waarop het gemeentebestuur van Temse zonder argumenten verklaarde zich te zullen verzetten tegen de vergunningsaanvraag van EDF Luminus voor de plaatsing van drie windturbines, waarvan twee op het grondgebied van Temse. Daarop hebben we de petitie gelanceerd en verzamelden we op minder dan twee weken tijd 160 handtekeningen”, aldus Vincent De Maeyer (Groen).

“We zijn pleitbezorger van windturbines, ook in de eigen gemeente. Met deze petitie klagen we aan dat het gemeentebestuur veel te weinig doet om hernieuwbare energie te ondersteunen. We hebben nood aan politici die de klimaatverandering ernstig nemen, politici met leiderschap die zich niet verlagen tot electoraal opportunisme van sussen en wegkijken. De 160 online ondertekenaars op amper twee weken tijd bewijzen dat er in Temse wel degelijk een platform bestaat pro productie van windenergie.”

Wase Wind

“We zijn wél eerder voorstander van energiecoöperaties op kleinere schaal, zoals Wase Wind, dus kleine coöperaties met lokale aandeelhouders die lokaal produceren. Helaas heeft de Vlaamse regelgeving ervoor gezorgd dat het vooral de grootste en meest kapitaalkrachtige spelers zijn die beslag hebben kunnen leggen op de beschikbare en ontginbare gronden, door eigenaars en pachters exorbitant hoge vergoedingen aan te bieden in exclusiviteitscontracten.”

