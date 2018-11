Gratis naaiatelier ‘De Knop’ gaat van start JVS

05 november 2018

15u56 5 Temse Het gratis naaiatelier De Knop is op de ISA-site in Temse van start gegaan. Elke dinsdagnamiddag, vanaf 6 november, kan iedereen er terecht. Er zijn naaimachines waarmee mensen zelf hun kleding kunnen maken.

“Wie alleen is en van een uitkering leeft, heeft vandaag amper nog budget voor vrije tijd of vorming. Dan is alleen thuiszitten een mistroostige boodschap”, stelt Christel Vandergeeten (54), die het initiatief neemt om met het naaiatelier De Knop die doelgroep te bereiken. “Ik heb mezelf al vaak gelukkig geprezen dat ik kan naaien. Ik ben er van thuis uit ingerold. Mijn zus Karin en ik deden samen onze communie en ik herinner me nog levendig hoe we moeder hielpen om onze communiekleding te maken, dat waren ook bijzonder gezellige momenten. Die huiselijke gezelligheid, ooit zo vanzelfsprekend, wil ik laten herleven in De Knop.”

De zussen dienden ‘De Knop’ in als project voor de tijdelijke invulling van de ISA-site in Temse. Die grote schoolsite zal wellicht tegen 2020 een nieuwe toekomst krijgen. In afwachting van de bouwwerken stelt Interwaas een aantal ruimtes ter beschikking aan het verenigingsleven van Temse. “Een fantastische mogelijkheid voor ons. Iedereen wil het huis wel eens uit, maar het is toch al te schrijnend dat het steeds om geld draait. Wel, hier is dat niet het geval. Samen een praatje maken, naaien, breien en haken, plezierig en nuttig bezig zijn, van elkaar leren en ervaringen uitwisselen: daar gaat het hier om. En iedereen is welkom, of je nu ervaring hebt of niet. Geen klasjessfeer in De Knop!”

‘De Knop’ is elke dinsdag van 14 tot 17 uur open via de Pastoor Boelstraat 1 in Temse. Info: 0477/85.54.83.