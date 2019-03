GO!-onderwijs viert 70ste verjaardag in Temse JVS

29 maart 2019

11u09 0 Temse In het Lyceum aan de Stroom en basisschool De Klimroos in Temse wordt zaterdag 30 maart de 70ste verjaardag van het GO!-onderwijs gevierd.

De viering van 70 jaar onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Temse, dat staat zaterdag op het programma in Het Lyceum aan de Stroom en basisschool De Klimroos. “Een bijzondere gebeurtenis. Meer dan duizend leerlingen genieten dagelijks van kwalitatief en waardevol onderwijs in het GO! van Temse. Met 70 jaar ervaring op de teller zijn de scholen bovendien in volle ontwikkeling”, klinkt het.

Om dat in de kijker te zetten, is er zaterdag onder meer muziek door oud-leerlingen, speeches van belangrijke getuigen van de geschiedenis van de scholen, een vrolijke noot en een hapje en een drankje.

Iedereen is zaterdag welkom tussen 10 en 12.30 uur in de scholen aan de Theo De Deckerlaan 2 in Temse.