Gewonde bij kop-staartaanrijding op N16 03 maart 2018

Op de N16 in Temse kwam het vrijdag rond 16.30 uur tot een kop-staartbotsing tussen twee auto's, een bestelwagen en vrachtwagen. Het ongeval gebeurde net voor de verkeerslichten met de Doornstraat. Een oudere bestuurder van een Mercedes raakte gewond en werd door de brandweer uit zijn wagen bevrijd. De Mercedes botste op een Citroën bestuurd door een jongedame. Zij raakte lichtgewond, maar moest niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelwagen en de vrachtwagen bleven ongedeerd. Door het ongeval was er hinder op de N16 richting Sint-Niklaas. Een uur lang kon het verkeer over slechts één rijstrook langs het ongeval. (PKM)