Getuigen en foto’s gezocht voor film ‘Temse in WO II’ JVS

12 april 2019

10u41 0 Temse Voor een film over Temse in de Tweede Wereldoorlog zijn Rudy Bredael en Walter Dierick van de Waaslandse Videoclub Temse op zoek naar getuigen en foto- en documentatiemateriaal.

De Waaslandse Videoclub Temse maakte al een hele reeks historische documentaires over Temse. Vorig jaar stelde Rudy Bredael nog de ontroerende film ‘Temse in WO I’ voor, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Nu werkt hij samen met Walter Dierick aan de documentaire ‘Temse in WO II’, in het kader van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben daarbij aandacht voor het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de vliegende bommen, het einde van de oorlog en de bevrijding. Ze willen voor de film vooral gebruik maken van getuigenissen van overlevenden, van mensen die de oorlog als volwassene of kind van nabij hebben meegemaakt. Ook foto’s en andere documentatie zijn welkom. Ze doen een oproep naar de inwoners om hen daarbij te helpen.

Hun contactgegevens: Rudy Bredael, Eupenlaan 29 in Temse (0479 68 13 34, rudy.bredael@skynet.be), Walter Dierick, Oeverstraat 20 in Temse (0473 65 71 95, walter@postdata.be)